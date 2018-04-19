Yüksek kolesterol gözleri bitiriyor!

İlerleyen yaşla birlikte hastalıklar kapıyı çalıyor. Kalp tansiyon, şekerin yanı sıra göz hastalıkları da kendisini göstermeye başlıyor. Kudret Göz İstanbul Başhekimi Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Nail Sönmez, göz sağlığını korumak için önerilerde bulunuyor. Toplumda göze perde inmesi olarak bilinen kataraktın 60 yaşından sonra göründüğünü söylüyor. Gözün doğal merceğinin saydamlığını yitirerek matlaşması sonucu oluşan kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunun söylüyor.
GLOKOMU ÖNEMSEYİN:Glokom yani göz tansiyonu, dünyada kalıcı görme kayıplarında ikinci sırada yer alıyor. Çoğu zaman sinsi ilerleyen bu rahatsızlık, bebeklik hatta gençlik çağında da görülüyor. 40 yaş üzerindekilerde daha sık rastlanıyor. Glokomla mücadelede en etkili yöntem düzenli muayene ve göz tansiyonunun düzenli olarak ölçülmesi gerekiyor.
SARI NOKTA HASTALIĞI: Yaşa bağlı olarak görülme sıklığı da artıyor. 55 - 60 yaş üzerinde görülüyor. Sigara kullanımı, uzun süre güneş altında kalmak, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon bu rahatsızlığı tetikliyor.
GÖZ KURULUĞU: Gözlerdeki gözyaşı salgısı zamanla azalıyor. Göz kuruluğu denilen bu durum kadınlarda, erkeklerden daha sık görülüyor. Kornea tabakasında tahrişe neden olacağından tedavi edilmesi gerekiyor.
GLOKOMU ÖNEMSEYİN:Glokom yani göz tansiyonu, dünyada kalıcı görme kayıplarında ikinci sırada yer alıyor. Çoğu zaman sinsi ilerleyen bu rahatsızlık, bebeklik hatta gençlik çağında da görülüyor. 40 yaş üzerindekilerde daha sık rastlanıyor. Glokomla mücadelede en etkili yöntem düzenli muayene ve göz tansiyonunun düzenli olarak ölçülmesi gerekiyor.
SARI NOKTA HASTALIĞI: Yaşa bağlı olarak görülme sıklığı da artıyor. 55 - 60 yaş üzerinde görülüyor. Sigara kullanımı, uzun süre güneş altında kalmak, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon bu rahatsızlığı tetikliyor.
GÖZ KURULUĞU: Gözlerdeki gözyaşı salgısı zamanla azalıyor. Göz kuruluğu denilen bu durum kadınlarda, erkeklerden daha sık görülüyor. Kornea tabakasında tahrişe neden olacağından tedavi edilmesi gerekiyor.
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