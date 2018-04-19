

Takvim gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu sağlığınızla ilgili tüm merak ettiklerinizi yanıtladı. İşte sizden gelen sorular ve cevapları...





Kampa gittim. Dönüşte 5 gündür ishalim var. Çık çık bitmiyor. İçimden dere geçiyor sanki. Tükendim. Suyla yetişemiyorum. Ne yesem bu durur? İshal olunca hangi gıdaları yemek sakıncalıdır?

Sıvı kaybını maden suyu içerek tamamlamaya çalış. Kan tuzları azalır. Fazla kafein içeren kahve ve demli çay, kolalı içecekler, süt ve süt ürünlerinden peynir, sütlaç, muhallebi, dondurma, yağ oranı fazla olan kızartma, yağlı tatlılar, fazla tereyağı, kremalar İshali arttırabilir. Diyetteki lifi de sınırlandırın. Yani meyve ve sebzelerden sakının. Sık ve az beslenin, bir seferde fazla gıda almayın. Kurutulmuş meyveler, baklagiller, bezelye, mısır, brokoli, ıspanak, fındık yersen ishal artabilir. Gaz ve kramp tarzında ağrın varsa gaz yapan gıdalardan da uzak dur.

Bunlarda baklagiller, brokoli, lahana, soğan, karbonatlı içecekler ve sakızdandır.





Benim evliliğim 4 yıllık. Yeni doğum yaptım.2 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girmek isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

Sık sık karşılaşılan bir şikâyetiniz var. "Cinsel isteksizlik" diye tarif edilir.

Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir.

Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Bu da durumu daha da çözülmez yapabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın. Bu günün işini yarına bırakmayın.





BAŞIM ÇATLIYOR NEDEN?

29 yaşındayım. Doktora yapıyorum. Uykusuzluktan başım çatlıyor. Ağrı kesici kullandım. Midem ağrıdı. İlaç mı kullanmasam ne yapsam?

Stres kontrolünü gözden geçir. Çözemeyeceğin sorunları düşünmek işe yaramaz. Gece düşününce gece çözülmez. Eski bir sözde şöyle derler: "Şu an yaptığın iş, en önemli iştir." Uyuyorsan uyu, düşünme. Ayrıca kötü gece, kötü gündüz demektir. Kan şeker düşmesi, tansiyon düzensizlikleri, görme bozuklukları, migren tipi ağrılar Stresten, gerilimden etkilenir. Bu yönden muayene ol. Ağrı kesici kullanınca karın ağrısı olması mide bağırsak sistem hastalıklarının varlığını düşündürür. Manyetik Alan Tedavisi ( PEMF) veya diğer ismiyle mıknatıs tedavisi ilaçsız uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır.





SİGARA MENOPOZ YAPAR MI?

46 yaşımdayım. 26 yıldır sigara içiyorum. 'İçme menopoz yapar' dediler. Sigara neden menopoz yapsın ki? Sigara içmeyen menopoza girmeyecek mi?

Maalesef sigaranın zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor. Bence bunların anlatılmasına değil tehlikelere odaklanın. Menopoza değil, menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadılarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.





27 yaşındayım. Babam ve babamın bütün akrabaları diyabet. Ben de hasta olmaktan korkuyorum. Tatlıya çok düşkünüm. Tatlı yemem hastalığı tetikler mi? Vücut yapım baba tarafı gibi bacaklar ince üst taraf özellikle göbek bölgesi kilolu. Şeker hastası olmamak için ne yapabilirim? Şekerin ameliyatla tedavisi mümkün mü?

Bu konuda erken kaygılanman çok iyi. Tedbir alırsan hastalık ve zararlarından kendini koruyabilirsin. Mutlaka Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yaptır. Daha çok bilinen ismiyle gizli şeker testi. Başlangıçta kan glikoz yani şeker düşmelerine bağlı çok şekerli yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir.

Şekerli gıdaların çok ve yoğun tüketilmesi insülin çalışma sistemine zarar vererek şeker hastalığı gelişimine neden olabilir. Şeker hastası olmamak için hazır ambalajlı şekerli gıdalardan, içinde şeker bulunan gıdalardan uzak dur. Mutlaka hareketli bir yaşam sür. En fazla boyun kadar kilon olsun. Mutlaka düzenli su tüket. Uyku düzenin ve sıkıntılı durumları idare etme yeteneğin gelişmiş olsun.





Hocam, annem 82 yaşında kalçasında kireçlenmesi var. Hacamat yaptır geçer dediler. Ne yapmamız gerekir.

Bu şikayete hacamat yapılmaz. "Yapılır" diyen tıp uzmanı değildir. Kireçlenmenin sebebi farklıdır. Hacamatın faydalı olduğu alanlar farklıdır. Hastanın durumuna göre, hastalığın seviyesine göre tedavi önerileri değişir. İç hastalıkları, fizik tedavi ve ortopedi uzmanı değerlendirmeleri gerekir.

Hacamat tedavisini amacı dışında kullanmak hacamat tedavisine olan güveni azaltır.