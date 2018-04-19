Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6'ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı. Şahsa sağlık görevlileri müdahale ederken, güvenlik görevlileri basın mensuplarına saldırdı. Şişli Etfal Hastanesi'nde korkunç olay! Bir kişi 6. kattan aşağı atladı Şişli'de bir kişi hastanenin 6'ncı katından atladı!
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