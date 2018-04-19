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Pencereden aşağı bakınca dehşete düştüler!

Adana’da bipolar bozukluk hastalığına yakalandığı için hastaneden "iş göremez" raporu verilen sağlık memuru A.D., evinin çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde röntgen memuru olarak görev yapan A.D rahatsızlığı nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada A.D'ye "bipolar bozukluk" teşhisi kondu. Ancak bir süre sonra A.D'nin rahatsızlığı arttı. Hastane sağlık kurulu, A.D.'ye "iş göremez" raporu verdi. A.D yaklaşık 1 ay önce de 11 katlı apartmanın 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

  • 19 Nisan 2018, Perşembe 12:06
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