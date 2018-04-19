Türkiye'de geçen yıl doğan erkek çocuklara en çok verilen isimlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimisırasında kahramanlaşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi oldu. Halisdemir'in adı "Ömer"in yanı sıra "Ömer Halis" olarak da çocuklara en çok verilen isimler listesinde yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarına geleneksel isimler verme eğilimi 2017'de de devam etti. Geçen yıl dünyaya gelen kız bebekler için en çok tercih edilen isim yine "Zeynep" oldu.

"Zeynep"ten sonra en fazla tercih edilen isimler sırasıyla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra olarak kayıtlara geçti. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi ilk sıralarda yer aldı, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet sırasıyla en çok kullanılan diğer isimler oldu.

Türkiye'de ailelerin çocuklarına isim verme alışkanlıklarında geleneksel eğilimler göze çarpsa da popüler kültür, sosyoekonomik durum, dini ritüeller, tarihin unutulmaz kahramanları ve sevilen dizi karakterleri isim belirlemede büyük rol oynadı.

Bu çerçevede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi geçen yıl aileler tarafından en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı. "Ömer" ismi listenin 3. sırasında gelirken, "Ömer Halis" de 24. sırada kaydedildi.

Aynı şekilde, 2016'da hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali ve TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden "Diriliş Ertuğrul"un kahramanı Ertuğrul, bu isimlerin 2017 itibarıyla listenin ilk sıralarında yer almasında etkili oldu.

SON 17 YILDA TERCİHLER DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocukların isimlerine bakıldığında ise Yusuf, Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Furkan isimlerinin başı çektiği görüldü. Bu geleneksel isimlerin yanında Ömer, Berat, Enes ve Muhammed gibi isimler en popüler 10 isim listesinde yer aldı.

Son 17 yılda Türkiye'de istikrarlı biçimde en çok tercih edilen kız çocuk isimleri Zeynep ve Elif olurken, ailelerin kız çocuklarına geleneksel isim verme eğiliminin erkek çocuklarından daha düşük olması dikkati çekti.

Erkek çocuklarına isim verilirken aile büyüklerinin isimlerini taşıması, gelenekleri yansıtması hassasiyeti daha fazla gözetilirken, kız çocuklarına modern, yeni, farklı isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Söz konusu dönemde en çok tercih edilen kız isimleri Yağmur, Merve, Zehra, İrem, Fatma, Büşra, Rabia ve Ecrin olarak kayıtlara geçti.

ZEYNEP VE YUSUF İLK SIRADA

Yeni doğan kız çocuklara Türkiye'de yıllar boyunca en fazla konulan isim olan "Fatma" listede bu kez 30. sırada yer aldı. Türkiye'de kız çocuklara en çok konulan isim sıralamasında Cumhuriyet döneminden 1993'e kadar ilk sırada yer alan "Fatma" ismi birinciliği 1993'te "Merve"ye, 2000 yılından sonra ise "Zeynep"e bıraktı.

Erkek çocuklarda ise 2000'li yıllara kadar Türk ailelerinin en çok tercih ettiği "Mehmet" isminin yerini son yıllarda "Yusuf" aldı. Geçen yıl itibarıyla Mehmet ismi listede 10. sırada yer buldu.