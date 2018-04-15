TOKİ Başkanı Ergün Turan, önceliklerinin alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirtti. Son 3,5 yıldır inşa edilen konutların yüzde 95'inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98'inin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlardan oluştuğunu aktaran Turan, şu anda Türkiye'nin 38 ilinde 6 bin 893 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 55 bin liradan, taksitlerin ise aylık 185 liradan başladığını söyledi.