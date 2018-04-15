;
Yol Durumu
  1. TOKİ'den vatandaşa 185 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı

'da feci ! 4 kişi öldü

D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik sında 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, bir otomobilin tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu oluştu.

Kartalda feci kaza! 4 kişi öldü

'da otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Köprüsü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NR 830 plakalı otomobil, 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. da 1 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında aksama yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: ,
  • 15 Nisan 2018, Pazar 17:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar