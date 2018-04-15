DIŞ KULAKTA ÇİZİLME YA DA ZEDELENME MEYDANA GELEBİLİR
Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanma yapabilir. Bu çok kolay enfeksiyona yol açabilir. Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.
Birçoğumuz bunu yapıyoruz! İşte evdeki büyük tehlike
Kulak çubuğu çoğu insanın vazgeçilmezidir. Amaç, kulaklara rahatsızlık veren kirden kurtulmaktır ancak kulak çubuğu tehlikeli olabilir.Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabilir.
DIŞ KULAKTA ÇİZİLME YA DA ZEDELENME MEYDANA GELEBİLİR
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