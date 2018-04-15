Birçoğumuz bunu yapıyoruz! İşte evdeki büyük tehlike

DIŞ KULAKTA ÇİZİLME YA DA ZEDELENME MEYDANA GELEBİLİR

Özellikle yaz aylarında havuz, deniz ve duş esnasında suyla temas artarken; kulağını sık sık temizleme ihtiyacı hisseden ve kulak çubuğuyla karıştıran insanlar, dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere, zedelenmelere yol açabilir. O zedelenmeler ve çatlaklar da kirli maddelerin dış kulak yolunda iltihaplanma yapabilir. Bu çok kolay enfeksiyona yol açabilir. Bu nedenle bilinçsiz hareket etmemek, kulak çubuklarını kulakların derinliklerine sokmamak gerekir.