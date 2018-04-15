Her gün çay içenler bu habere dikkat!

Araştırmaya göre, 11-14 yaş aralığındaki çocukların yüzde 82'sinin çaya şeker kattığı, yüzde 26,9'unun kola ve gazoz gibi gazlı içecek tükettiği ifade edildi. Çocukların evde, okulda ve ev dışındaki beslenme alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, çaydaki şekerden, gazlı içecek tüketimine, kahvaltı alışkanlıklarından fiziksel aktivite düzeylerine kadar çeşitli içecek alışkanlıklarının obeziteyle ilişkisi araştırıldı.