Araştırmaya göre, 11-14 yaş aralığındaki çocukların yüzde 82'sinin çaya şeker kattığı, yüzde 26,9'unun kola ve gazoz gibi gazlı içecek tükettiği ifade edildi. Çocukların evde, okulda ve ev dışındaki beslenme alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, çaydaki şekerden, gazlı içecek tüketimine, kahvaltı alışkanlıklarından fiziksel aktivite düzeylerine kadar çeşitli içecek alışkanlıklarının obeziteyle ilişkisi araştırıldı.
Her gün çay içenler bu habere dikkat!
Etiketler: Siyah çay , Ankara Üniversitesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.