Kalbe güneş gücü

Vücuda temiz kan pompalayan kalp, insan sağlığı için hayati organların başında geliyor. Kalp damar sağlığı için beslenme kadar fiziksel faktörler de büyük önem taşıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalara göre, D vitamini eksikliği kalp krizi veya beyin kanaması geçirme riskini iki katına çıkıyor. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, "Hiçbir ilaç, doğal olarak alınan D vitamini kadar etkili olmaz" diyor.
EVE KAPANMAYIN...
İleri yaşta olan ve kalp rahatsızlığı bulunan hastaların çok fazla kapalı ortamlarda zaman geçirdiğine dikkat çeken Dr. Erdoğu, "Ben hastalarıma mümkün olduğunca güneşten faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatler değil mümkün olduğunca sabah güneşi ve akşam güneşinden faydalanmaları daha iyi olacaktır" açıklamasını yapıyor.
EVE KAPANMAYIN...
İleri yaşta olan ve kalp rahatsızlığı bulunan hastaların çok fazla kapalı ortamlarda zaman geçirdiğine dikkat çeken Dr. Erdoğu, "Ben hastalarıma mümkün olduğunca güneşten faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatler değil mümkün olduğunca sabah güneşi ve akşam güneşinden faydalanmaları daha iyi olacaktır" açıklamasını yapıyor.
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