Marifet limonda

Salataların, çorbaların vazgeçilmezi limon, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C, B vitamini, fosfor, protein ve karbonhidratlar gibi çok zengin besleyici unsurları barındıran limon, kanserle savaşıyor. Tansiyonu düşürüyor. Bunun yanında cinsel hayatı renklendiriyor. Limon suyu, afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Sindirim sistemini çalıştırır. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitirir.
Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadele eder. Ateşi düşürür.
Diş ağrısına iyi gelir.
Yanıkları tedavi eder.
Antiseptik ve pıhtılaşmaya özelliği ile iç kanamayı durdurur.
Astım krizlerine fayda sağlar.
İdrar söktürücüdür. Romatizmaya iyi gelir.
Boğaz enfeksiyonlarını önler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitirir.
Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadele eder. Ateşi düşürür.
Diş ağrısına iyi gelir.
Yanıkları tedavi eder.
Antiseptik ve pıhtılaşmaya özelliği ile iç kanamayı durdurur.
Astım krizlerine fayda sağlar.
İdrar söktürücüdür. Romatizmaya iyi gelir.
Boğaz enfeksiyonlarını önler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
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