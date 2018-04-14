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Marifet limonda

Kokusuyla ferahlatan limon, e savaş açıyor. Tansiyonu düşürüyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor

Marifet limonda
Salataların, çorbaların vazgeçilmezi limon, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C, B vitamini, fosfor, protein ve karbonhidratlar gibi çok zengin besleyici unsurları barındıran limon, le savaşıyor. Tansiyonu düşürüyor. Bunun yanında cinsel hayatı renklendiriyor. Limon suyu, afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:



Sindirim sistemini çalıştırır. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitirir.
Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadele eder. Ateşi düşürür.
Diş ağrısına iyi gelir.
Yanıkları tedavi eder.
Antiseptik ve pıhtılaşmaya özelliği ile iç kanamayı durdurur.
Astım krizlerine fayda sağlar.
İdrar söktürücüdür. Romatizmaya iyi gelir.
Boğaz enfeksiyonlarını önler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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