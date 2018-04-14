Kansızlık reflü yapıyor!

Reflü, midedeki asit ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması sonucu oluşuyor. Yeni doğmuş bebeklerde bile görülebilen reflü yaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde önlenebiliyor. Her yemekten sonra sıkıntı veren, geceleri uyutmayan reflü ihmal edildiğinde astım, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi hastalıklara dönüşebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yıldıran Songür, reflü ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor...
GASTRİT İLE BENZER
Gastrit ve reflünün belirtileri benzerlik gösteriyor. Ancak gastrite bağlı olanlar daha çok açken ortaya çıkan, midede kazınma, yanma hissiyle kendini gösteren, bazen gece uykudan uyandıran uzun süreli ağrılar olabiliyor. Halbuki reflüde şikayetler daha çok yemekten sonra başlıyor. Daha mideden çok yukarı doğru ekşime şeklinde ortaya çıkıyor. Çoğunlukla hastalarda gastrit ile reflü bir arada görülüyor.
KİLO KAYBINA DİKKAT
Midede ekşime, yanma, sırta vuran ağrı, yediklerin boğaza gelmesi gibi belirtiler, reflü tanısını kolaylaştıtıyor. Eğer hastada kansızlık, yutma güçlüğü, lokmaların zor geçmesi, kilo kaybı, erken doyma gibi birtakım şikayetler varsa mutlaka endoskopi yapılması gerekiyor. İlaç tedavisinin yanında hastalarda yeme alışkanlığı, kilo, günlük yaşamdaki değişikliklerden sonra reflü şikayetleri azalıyor. Özellikle tedavi süresinin planlanması gerekiyor. Çünkü ilaç alındığı sürece ortadan kalkan şikayetler, ilaç kesilince yeniden görülebiliyor. Bunu engellemek diyet ve beslenme tarzı olmak üzere yaşam tarzındaki değişiklikler yapılması gerekiyor. Bazı hastalar, ilaçları çok uzun süre kullanmak zorunda kalabiliyor. Bu durumda hastalar genellikle reflü cerrahisine yönlendiriliyor.
BU ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Kilo fazlalığı varsa kilo verilmeli
Yemek saatleri ve beslenme düzeni değiştirilmeli
Yatmadan en az 3 saat önce gıda alımı kesilmeli
Yatağın başı 15-20 cm kadar yükseltilerek uyunmalı
Portakal, limon gibi asitli meyve suları içilmemeli
Kızarma yiyecekler, yağlı kremalar, yağlı peynirler, bol salçalı yemekler, kahve, çay, asitli içecekler, çikolata, cipsler, soğan, sarımsak az tüketilmeli
Reflü şikayetleri fark edildiğinde mutlaka doktora danışılmalı.
SES KISIKLIĞI AĞIZ KOKUSU
Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi
Ağza acı su gelmesi
Geğirti
Ses kısıklığı
Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi
Ağız kokusu
Geçmeyen öksürük
Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi
Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri
Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit
KANSERE ZEMİN HAZIRLIYOR
Reflüde, yapılan endoskopide yemek borusunun alt-orta tarafında reflüye bağlı doku hasarı, yani bölgede küçük yaralar, ülserler görülüyor. Uzun süre devam eden reflülerde ise yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki mukozada birtakım hücresel değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bunlar da ileride bir kanser türüne zemin hazırlıyor.
GASTRİT İLE BENZER
Gastrit ve reflünün belirtileri benzerlik gösteriyor. Ancak gastrite bağlı olanlar daha çok açken ortaya çıkan, midede kazınma, yanma hissiyle kendini gösteren, bazen gece uykudan uyandıran uzun süreli ağrılar olabiliyor. Halbuki reflüde şikayetler daha çok yemekten sonra başlıyor. Daha mideden çok yukarı doğru ekşime şeklinde ortaya çıkıyor. Çoğunlukla hastalarda gastrit ile reflü bir arada görülüyor.
KİLO KAYBINA DİKKAT
Midede ekşime, yanma, sırta vuran ağrı, yediklerin boğaza gelmesi gibi belirtiler, reflü tanısını kolaylaştıtıyor. Eğer hastada kansızlık, yutma güçlüğü, lokmaların zor geçmesi, kilo kaybı, erken doyma gibi birtakım şikayetler varsa mutlaka endoskopi yapılması gerekiyor. İlaç tedavisinin yanında hastalarda yeme alışkanlığı, kilo, günlük yaşamdaki değişikliklerden sonra reflü şikayetleri azalıyor. Özellikle tedavi süresinin planlanması gerekiyor. Çünkü ilaç alındığı sürece ortadan kalkan şikayetler, ilaç kesilince yeniden görülebiliyor. Bunu engellemek diyet ve beslenme tarzı olmak üzere yaşam tarzındaki değişiklikler yapılması gerekiyor. Bazı hastalar, ilaçları çok uzun süre kullanmak zorunda kalabiliyor. Bu durumda hastalar genellikle reflü cerrahisine yönlendiriliyor.
BU ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Kilo fazlalığı varsa kilo verilmeli
Yemek saatleri ve beslenme düzeni değiştirilmeli
Yatmadan en az 3 saat önce gıda alımı kesilmeli
Yatağın başı 15-20 cm kadar yükseltilerek uyunmalı
Portakal, limon gibi asitli meyve suları içilmemeli
Kızarma yiyecekler, yağlı kremalar, yağlı peynirler, bol salçalı yemekler, kahve, çay, asitli içecekler, çikolata, cipsler, soğan, sarımsak az tüketilmeli
Reflü şikayetleri fark edildiğinde mutlaka doktora danışılmalı.
SES KISIKLIĞI AĞIZ KOKUSU
Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi
Ağza acı su gelmesi
Geğirti
Ses kısıklığı
Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi
Ağız kokusu
Geçmeyen öksürük
Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi
Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri
Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit
KANSERE ZEMİN HAZIRLIYOR
Reflüde, yapılan endoskopide yemek borusunun alt-orta tarafında reflüye bağlı doku hasarı, yani bölgede küçük yaralar, ülserler görülüyor. Uzun süre devam eden reflülerde ise yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki mukozada birtakım hücresel değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bunlar da ileride bir kanser türüne zemin hazırlıyor.
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