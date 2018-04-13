71 yaşında bir erkeğim. Şekerliyim. Yani hasta olarak. İnsülin kullanıyorum. 3 sene oldu, tık yok. Yani hareket yok. Anladınız sanıyorum. Ne yapmalıyım?
Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.
Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.
Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
Yüksek kolestrol hastaları dikkat! Bunları mutlaka yaptırın
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
71 yaşında bir erkeğim. Şekerliyim. Yani hasta olarak. İnsülin kullanıyorum. 3 sene oldu, tık yok. Yani hareket yok. Anladınız sanıyorum. Ne yapmalıyım?
Etiketler: Kolestrol
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.