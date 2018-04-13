Yüksek kolestrol hastaları dikkat! Bunları mutlaka yaptırın

71 yaşında bir erkeğim. Şekerliyim. Yani hasta olarak. İnsülin kullanıyorum. 3 sene oldu, tık yok. Yani hareket yok. Anladınız sanıyorum. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.

Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.

Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.