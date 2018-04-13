Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.
Gıda teröristleri vatandaşa tazminat ödeyecek
Gıda teröristi firmalar için yeni düzenleme yolda. O firmalar artık devlete ödedikleri cezanın yanında vatandaşa da tazminat ödeyecek.
Etiketler: Nihat Zeybekci , ürün güvenliği , Gıda terörü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.