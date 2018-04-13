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  1. Adana Kozan'da şok olay

Gıda teröristleri vatandaşa tazminat ödeyecek

Gıda teröristi firmalar için yeni düzenleme yolda. O firmalar artık devlete ödedikleri cezanın yanında vatandaşa da tazminat ödeyecek.

ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 08:33
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