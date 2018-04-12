Soyunma odasına gizlediği telefonla görüntü kaydetmiş

Alınan bilgiye göre, diyaliz merkezinde çalışanlar, kadın soyunma odasında koli içerisine gizlenmiş telefon buldu. Uygun olmayan görüntüleri kaydeden telefonun diyaliz merkezi çalışanı S.Y'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine şikayetçi oldu.

S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.