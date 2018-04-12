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Soyunma odasına gizlediği telefonla görüntü kaydetmiş

'de nde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntüsü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyaliz merkezi sapığı yakalandı!

Alınan bilgiye göre, nde çalışanlar, kadın soyunma odasında koli içerisine gizlenmiş telefon buldu. Uygun olmayan görüntüleri kaydeden telefonun diyaliz merkezi çalışanı S.Y'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine şikayetçi oldu.

S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 17:08
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