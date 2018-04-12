

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, elektronik ticaretin önlenmesine ilişkin kanunla cep telefonları ve internet üzerinden gelen onaysız mesaj ve maillerin yasaklandığını belirterek, şöyle konuştu: