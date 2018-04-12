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Onaysız gelen 'lere 50 bin liraya kadar

7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 50 bin liraya varan lar verilebilecek.


Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, elektronik ticaretin önlenmesine ilişkin kanunla cep telefonları ve internet üzerinden gelen onaysız mesaj ve maillerin yasaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 15:11
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