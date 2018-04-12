Marmaray'da korkunç ölümün detayları ortaya çıktı

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda 18 yaşındaki Baha Güzeycan isimli genç raylara düşerek hayatını kaybetti. Polis, intihar ettiği öne sürülen gencin atladığı esnada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvurdu. Kazlıçeşme yönünde durdurulan seferler normale dönerken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Yaşanan acı olay, olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi.İddialara göre, öğrenci olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Baha Güzeycan Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda metronun geçtiği esnada raylara düştü. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametine bir süre durduruldu.





KENDİSİNİ METRONUN ÖNÜNE ATTI

Polisten alınan bilgiye gore Açık Lise den terk olan 18 yaşındaki Baha Güzeycan, bugün 11.20 civarlarında giriş yaptığı Sirkeci Marmaray istasyonunda perona inip 5 dakika bekledikten sonra, sırtındaki sırt çantasını çıkararak kendisini istasyona yanaşmakta olan metronun önüne attı.



ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen intihar olayı sonrasında 18 yaşındaki gencin kimliğini peronda bıraktığı çantasından tespit eden polis, gencin ailesine de ulaşarak acı haberi verdi.