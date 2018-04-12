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Gazlı içeceklere dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Gazlı içeceklere dikkat!

Hocam; kabızım. 3 aydır basur şikâyetim de var. Ne yapmalıyım?
YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir.
Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur- Hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikâyet ilerler.
Ameliyat gerektirebilir hale gelir. Sende kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket.
Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme. Kabızlık yapan ilacın varsa doktorunla konuş, değiştir. Tuvalet antremanı yap. Nasıl mı?
Anlatayım. He sabah yataktan kalkınca, her akşam yatağa yatmadan tuvalete git. Ikınmadan dışkılama yatığını düşünerek tuvalete otur bekle. Ama ıkınma. Yaklaşık 3 ayda aynı saatte kalkar gibi aynı saate dışkılamaya beden alışır.
Basurunda rahat eder.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 07:50
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