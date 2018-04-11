Dünyaca ünlü Türk Profesör Mehmet Öz'ün, 'Japon Patlıcanı'nı mucizedir' söylemi üzerine Prof. Dr. Canan Karatay, "Amerika'da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, 'Japon patlıcanı mucizedir' demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir" dedi.
Canan Karatay'dan Mehmet Öz'e tepki!
Dünyaca ünlü Türk Profesör Mehmet Öz'ün, 'Japon Patlıcanı'nı mucizedir' söylemi üzerine Prof. Dr. Canan Karatay, "Amerika'da yaşayan meşhur kalp cerrahımız, 'Japon patlıcanı mucizedir' demiş. Bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir gıda olmaz. Hepsi kandırmaca, aldatmaca, ticaridir" dedi.
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