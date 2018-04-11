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Sosyal medya fenomenlerine kötü haber

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bakan Ağbal, yaptığı son dakika açıklamasında söz konusu kişiler tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.

Sosyal medya fenomenlerine kötü haber

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde...

"Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek Twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek."

"Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen mükellef yapacağız."

"Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek."

TAKİPÇİ SAYILARI MİLYONLARI AŞIYOR

Sosyal medyada en çok takipçisi olan isimlerden 'un Youtebe'da 6.974.361, Orkun Işıtmak'ın 4.675.626, Kafalar 3.508.001 abone, 'in 1.684.435 takipçisi var. 'ın ise 2.4 milyon Instagram takipçisi var.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:04
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