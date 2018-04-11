'Acıların kadını' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in yüzüne 1982'de kezzap atan, 1989 yılında da silahla vurup öldüren kocası Halis Serbest cinsel istismar suçundan cezaevine girdi.

DÖRT ÇOCUĞA İSTİSMAR

Dört küçük çocuğun istismar olayı tesadüfen ortaya çıktı; Adana'da motosiklet süren küçük bir çocuğu gören polis ekipleri, motosikleti durdurdu. Motosikleti kimden aldığı sorulan küçük çocuk, Halis Serbest'in kendisine verdiğini ve karşılığında cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

PARA İLE KANDIRDI

Olayla ilgili araştırma yapan polisler, 3 çocuğun daha Halis Serbest tarafından para ile kandırılıp istismara uğradığını belirledi. Küçük çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Halis Serbest gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, Serbest'in para ve motosiklet karşılığında kendilerine istismarda bulunduğunu iddia etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis Serbest 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. İstismara uğrayan çocukların aileleri şikayetlerini geri çekmeleri için Halis'in yakınları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

Tutuklanan Halis Serbest'in 1989 yılında şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi olduğu öğrenildi. Bergen'i öldürmekten cezaevine konulan Halis Serbest, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti