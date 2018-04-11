Ankara'da üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kayacan Durukal'a, kavga ettiği kişiler tarafından Japon mafyası Yakuzalar gibi korkunç bir ceza verildi.
Sokak kavgasında 'Yakuza' cezası
Ankara'da mahallede iki komşusunun oğluyla kavga eden 19 yaşındaki gence akılalmaz bir yöntemle ceza verildi.
Etiketler: Ankara , Kayacan Durukal
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