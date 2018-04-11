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Sokak kavgasında 'Yakuza' cezası

'da mahallede iki komşusunun oğluyla kavga eden 19 yaşındaki gence akılalmaz bir yöntemle ceza verildi.

Sokak kavgasında Yakuza cezası

'da üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki 'a, kavga ettiği kişiler tarafından Japon mafyası Yakuzalar gibi korkunç bir ceza verildi.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 07:15
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