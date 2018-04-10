Ordu'da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor.
Hurdadan askeri araçları alıp şahesere çeviriyor!
Ordulu tamirci, kullanılmayan askeri araçları onararak, yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Turgut Karapestil, yılda yaklaşık 30 tane yenilenmiş arazi aracı satıyor.
Ordu'da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor.
Etiketler: Makine Kimya Enstitüsü , Ordu , Turgut Karapestil , askeri araç , restorasyon , modifiye
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