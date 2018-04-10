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Hurdadan ları alıp şahesere çeviriyor!

lu tamirci, kullanılmayan ları onararak, yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. , yılda yaklaşık 30 tane yenilenmiş arazi aracı satıyor.



'da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan , askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor.
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  • 10 Nisan 2018, Salı 20:35
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