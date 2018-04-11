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'ı tarihe karıştıracak gelişme

Bilim adamları a neden olan geni etkisiz hale getirmeyi başardı. Yaşanan bu gelişme üzerine uzmanlar alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini açıkladı.

Alzheimerı tarihe karıştıracak gelişme

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, 'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 07:55
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