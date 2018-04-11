ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, alzheimer'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi.
Alzheimer'ı tarihe karıştıracak gelişme
Bilim adamları alzheimera neden olan geni etkisiz hale getirmeyi başardı. Yaşanan bu gelişme üzerine uzmanlar alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini açıkladı.
Etiketler: Alzheimer
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