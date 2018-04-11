İş garantili meslekler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında üniversite mezunlarının işsizlik oranı, yüzde 12.7'ye çıktı. Tıp, hukuk, pilotluk, psikoloji, fizyoterapi, anaokulu öğretmenliği, yaşlı bakımı gibi birkaç bölüm dışındaki bölümlerden mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu uzun yıllar iş bulamıyor. Üniversite sınavlarına doğru, adayların akıllarında hangi bölümü seçersem mezun olduğumda iş bulabilirim, sorusu var. Biz de bu soruya cevap bulabilmek için istihdam oranı yüksek meslekleri araştırdık. Bugün aşçılığa mercek tuttuk. Çünkü son yılların gözde meslekleri arasında yer alıyor. Öyle ki mühendislik, gazetecilik, işletme gibi bölümleri bitirip aşçılığa yönelenlerin sayısı hızla artıyor.

Bunda televizyon ve sosyal medyada takip edilen genç şeflerin etkisi büyük. Turizmin gelişmesi, gastronomiye olan ilginin de artması da önemli etken. Dolayısıyla bu alanda yetişmiş insan gücüne de ihtiyaç duyuluyor.