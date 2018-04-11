Parkinson’a dur de!

Parkinson; beyinde 'dopamin' adı verilen maddenin eksikliği ile ortaya çıkıyor. Ellerde ve ayaklarda meydana gelen titreme ile kendisini belli ediyor. Özellikle 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, 11 Nisan 'Dünya Parkinson Hastalığı Günü' nedeniyle önemli açıklamalar yapıyor. Parkinson'un artık gençleri de tehdit ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Albayrak, 20-40 yaş arasındaki herkesi uyarıyor...
KASILMA, DURUŞ BOZUKLUĞU
İleri yaş hastalığı olarak bilinen Parkinson, artık gençlerde de görülebiliyor. Özellikle 20-40 yaş grubundaki bireylerde Genç Yaş Parkinson'u ortaya çıkıyor. Ancak bulguları ve belirtileri, normal Parkinson'dan farklılık taşıyor. 60 yaş üzeri klasik Parkinson titreme ağırlıklıyken, genç yaş Parkinson'u kasılmalar ya da duruş bozuklukları ile kendisini gösteriyor.
KABIZLIK EN BÜYÜK BELİRTİSİ
Parkinson'un, farklı belirtileri de olabiliyor. Duygu durum bozukluğu, kabızlık, koku almada zayıflık ve denge bozukluğunun kronikleşmesi halinde mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Tüm Parkinson vakalarında titreme olmasa da bu hastalığın, olmazsa olmaz bulgusunu hareketlerde yavaşlama oluşturuyor. Parkinson hastalarında depresyon gibi psikolojik durumlar da görülebiliyor.
KURU ÜZÜM VE TARÇINI DENEYİN
Bazı besinler, Parkinson tedavisini destekliyor. Bunların başında tarçın geliyor. Tarçın, Parkinson tedavisinde önerilen bir baharat olarak başı çekiyor. Bunun dışında kara üzüm, hastalığın yan etkilerini azaltıyor. Vitamin deposu bir sebze olan bakla da hastalığın vücutta bıraktığı olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.
2 FİNCAN TÜRK KAHVESİ
Parkinson'dan korunmada, bazı yiyecek ve içecekler büyük önem taşıyor. 2 fincan Türk kahvesi ile çayın Parkinson'a karşı kısmen koruyucu etkileri olduğu biliniyor. Bazı sebze ve meyvelerin taze tüketilmesi ve düzenli egzersiz yapmak da, Parkinson'a yakalanma riskini azaltıyor.
TARIM İLAÇLARINA DİKKAT!
Yapılan son araştırmalar, Parkinson'a neden olan genetik ve çevresel faktörlerin bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Albayrak, "En çok bilinen çevresel faktör, tarımda kullanılan böcek ilaçları. Bazı kimyasallar da (bunlar bazı yeraltı kaynak sularında da var) Parkinson'a yol açabiliyor" açıklamasını yaptı.
ÖMRÜ KISALTIYOR
Tedavi edilmeyen Parkinson, ömrü kısaltıyor. Donma aşamasında hareketsizlik seviyesine gelen hastalar, yutma problemleri çekebiliyor. Bu da ölümcül riske neden oluyor.
KASILMA, DURUŞ BOZUKLUĞU
İleri yaş hastalığı olarak bilinen Parkinson, artık gençlerde de görülebiliyor. Özellikle 20-40 yaş grubundaki bireylerde Genç Yaş Parkinson'u ortaya çıkıyor. Ancak bulguları ve belirtileri, normal Parkinson'dan farklılık taşıyor. 60 yaş üzeri klasik Parkinson titreme ağırlıklıyken, genç yaş Parkinson'u kasılmalar ya da duruş bozuklukları ile kendisini gösteriyor.
KABIZLIK EN BÜYÜK BELİRTİSİ
Parkinson'un, farklı belirtileri de olabiliyor. Duygu durum bozukluğu, kabızlık, koku almada zayıflık ve denge bozukluğunun kronikleşmesi halinde mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Tüm Parkinson vakalarında titreme olmasa da bu hastalığın, olmazsa olmaz bulgusunu hareketlerde yavaşlama oluşturuyor. Parkinson hastalarında depresyon gibi psikolojik durumlar da görülebiliyor.
KURU ÜZÜM VE TARÇINI DENEYİN
Bazı besinler, Parkinson tedavisini destekliyor. Bunların başında tarçın geliyor. Tarçın, Parkinson tedavisinde önerilen bir baharat olarak başı çekiyor. Bunun dışında kara üzüm, hastalığın yan etkilerini azaltıyor. Vitamin deposu bir sebze olan bakla da hastalığın vücutta bıraktığı olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.
2 FİNCAN TÜRK KAHVESİ
Parkinson'dan korunmada, bazı yiyecek ve içecekler büyük önem taşıyor. 2 fincan Türk kahvesi ile çayın Parkinson'a karşı kısmen koruyucu etkileri olduğu biliniyor. Bazı sebze ve meyvelerin taze tüketilmesi ve düzenli egzersiz yapmak da, Parkinson'a yakalanma riskini azaltıyor.
TARIM İLAÇLARINA DİKKAT!
Yapılan son araştırmalar, Parkinson'a neden olan genetik ve çevresel faktörlerin bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Albayrak, "En çok bilinen çevresel faktör, tarımda kullanılan böcek ilaçları. Bazı kimyasallar da (bunlar bazı yeraltı kaynak sularında da var) Parkinson'a yol açabiliyor" açıklamasını yaptı.
ÖMRÜ KISALTIYOR
Tedavi edilmeyen Parkinson, ömrü kısaltıyor. Donma aşamasında hareketsizlik seviyesine gelen hastalar, yutma problemleri çekebiliyor. Bu da ölümcül riske neden oluyor.
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