Telefon dolandırıcıları, şimdiye kadar onlarca kişiyi kandırdı. Sahtekarların hedefinde bu kez İstanbul'da yaşayan ve 7 dil bilen Irak asıllı bilgisayar mühendisi Tülin Aslan vardı. Kendilerini polis olarak tanıtarak Aslan'ı arayan sahtekarlar, "Kimliğinizi hırsızlar kullanıyor. Bankadaki paranızı çekip bize getirin" diyerek genç kadını kandırdı. Dolandırıcılar, Aslan'a 115'i arayabileceğini bile anlattı. Aslan da cep telefonunu kapatmadan sabit hattan 115'i aradı. Yine aynı dolandırıcılarla karşılaşan Aslan, karşısındaki kişilerin polis olduğuna inandı. Bankadan 20 bin TL çeken Aslan, dolandırıcıların tarif ettiği buluşma noktasına gidip beklemeye başladı. Olay yerine gelen dolandırıcılara parasını teslim edeceği sırada, polis aracını göremeyince dolandırıldığını anladı. Parasını kurtaran Aslan, durumu güvenlik güçleriyle paylaştı. Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Aslan, "Bana 'Sabit hattan 155'i ara' dediler. Aradım anlattım 'Evet doğru' denildi. Ben de inandım" dedi.
Aslansın
7 dil bilen mühendis Tülin Aslan, telefon dolandırıcılarına inandı. Ancak polis otosunu göremeyince parasını kurtardı
Etiketler: Tülin Aslan , İstanbul , Sahtekarlar
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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