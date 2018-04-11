Bağırsaklar, insan sağlığı üzerinde büyük önem taşıyor. Vücudun adeta ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsakların düzgün çalışması bütün bedenin düzgün çalışmasını sağlıyor. Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, mutluluk hormonunun en çok salgılanan yer olduğu bağırsakların, eş seçimi ve evliliklerde de etkili olduğunu belirtiyor. "Bağırsaktaki bakterilerin yararlı ve zararlı bakterilerin sayısının insanların eş seçimde bile etkili olduğu söyleniyor. İnce bağırsakta hangi bakterinin yoğun olduğu bizim mutluluğumuzu da belirliyor. Yüzde 95 oranında mutluluk hormonu bağırsaklarımızda salgılanıyor. Eğer bağırsak florası bozulursa insülün direnci, diyabet gibi bir çok sağlık problemi beraberinde gelebiliyor" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: "Stres bağırsak florasında net etkiye sahip. Beynimizle bağlantılı olan sinir bağırsaklarımızla bağlantılı. Ani stres durumlarında bağırsak florası hızla bozuluyor. Beraberinde bağırsakların bozulmasıyla birlikte sağlık sorunları ortaya çıkıyor."
Bağırs'aşk!'
Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklar, eş seçimi ve evliliklerde de etkili oluyor
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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