Polis memuru veli, okul müdürü ve yardımcısını vurdu

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu. Minik öğrenciler olayı gözyaşları ile anlatırken, okul tatil edildi.



Olay, sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip, vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onu da vuruyor. Delibaş'ın yere yığılmasının ardından, İlhan Ö.'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜNE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Öğrenci velisi polis memuru İlhan Ö.'nün saldırısı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş'ın vücuduna 4 kurşun, Yardımcısı Servet Delitaş'ın bacağına ise tek kurşun isabet ettiği bildirildi. Taş'ın vücudundaki kanamanın devam ettiği için ameliyatının sürdüğü açıklandı.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı. Öfkeli polis, Emniyet Müdürü'nün talimatıyla açığa alındı.

Bu arada, eğitim öğretime bir gün ara verilen okulun öğrencileri, evlerine gönderildi Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İlhan Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile okul müdürü Tülay Taş ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş'ı bacaklarından vurmuş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.