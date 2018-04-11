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Fıstık gibi olun

, vücuda verip, yorgunluğu gideriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor.

Fıstık gibi olun
Besin değerlerinin yanı sıra kalori bakımından da hayli zengin olan Antep fıstığı bol miktarda protein ve mineral barındırıyor. Özellikle B1 vitamini, B2 vitamini, E vitamini ve C vitamini ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir minerali açısından zengin olan cinsel gücü artırıcı etkisi ile de dikkat çekiyor. Öte yandan Antep fıstığı üzerine yapılan araştırmalarda, kronik kalp rahatsızlıkları ve kanser riskini azaltan 'resveratrol' adlı antioksidan madde içerdiği tespit edildi. Ayrıca, doymamış yağ oranı yüksek bir besin olan bu fıstık kolesterolü yükseltmiyor. Bu süper kuruyemişin sağlığa faydaları şöyle:

Vücuda enerji verir.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır.
Vücudun gelişmesini destekler.
Göğsü yumuşatır ve öksürüğü hafifletir.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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