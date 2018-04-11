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Anne adayları yesin

Klasik Türk mutfağı ile C vitamini deposu portakal, , domates ağırlıklı beslenmek te başarıyı yükseltiyor.

Anne adayları kırmızı biber yesin
Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tedavisinde beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, tüp bebek uygulamalarında anne adaylarının takip eden 120 güne dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. "Sperm ve yumurtanın üretilmeye başlanmasından, yumurtlama ve döllenme aşamasına kadar geçen süre yaklaşık 120 gün sürüyor. Bu süreçte beslenme başarı şansını arttıracaktır" diyor. Şöyle devam ediyor: "Klasik Türk mutfağı beslenme düzenine geri dönmeleri, bol sebze ve meyve tüketmelerini önermekteyiz. Ayrıca domates, , portakal, greyfurt gibi sebze ve meyveleri de bolca yiyebilirler."
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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