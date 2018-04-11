Çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, tüp bebek uygulamalarında anne adaylarının takip eden 120 güne dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. "Sperm ve yumurtanın üretilmeye başlanmasından, yumurtlama ve döllenme aşamasına kadar geçen süre yaklaşık 120 gün sürüyor. Bu süreçte beslenme başarı şansını arttıracaktır" diyor. Şöyle devam ediyor: "Klasik Türk mutfağı beslenme düzenine geri dönmeleri, bol sebze ve meyve tüketmelerini önermekteyiz. Ayrıca domates, kırmızı biber, portakal, greyfurt gibi sebze ve meyveleri de bolca yiyebilirler."
Anne adayları kırmızı biber yesin
Klasik Türk mutfağı ile C vitamini deposu portakal, kırmızı biber, domates ağırlıklı beslenmek tüp bebekte başarıyı yükseltiyor.
Etiketler: tüp bebek , kırmızı biber
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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