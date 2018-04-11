Acı biber hastanelik etti

ABD'de acı biber yeme yarışmasına katılan 34 yaşındaki bir kişi, dünyanın en acı biberlerinden biri olarak gösterilen "Carolina Reaper" biberini yedikten sonra hastanelik oldu.
ABD'de acı biber yeme yarışmasına katılan 34 yaşındaki bir kişi, dünyanın en acı biberlerinden biri olarak gösterilen "Carolina Reaper" biberini yedikten sonra hastanelik oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.