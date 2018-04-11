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Acı biber hastanelik etti

ABD'de acı biber yeme yarışmasına katılan 34 yaşındaki bir kişi, dünyanın en acı biberlerinden biri olarak gösterilen "Carolina Reaper" biberini yedikten sonra hastanelik oldu.

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 08:04
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