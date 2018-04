Kolon kanserinde kırmızı alarm!

adıyla bilekorkutmayayetiyor. Kimisi tedaviedilirken, kimisimaalesef can kayıplarıylasonuçlanıyor. Türkiye 'de kadınlarda3'üncü, erkeklerdeise 2'nci sıklıktagörülen, erkenteşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.kolon kanser inin önlenebilir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Önemli bilgiler veriyor. Kolon kanser i, kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümeleri sonucu görülüyor. Polip olarak adlandırılan bu büyümelerinkısmı,taşıyor. Bu lezyonları, kanser gelişmeden saptamak, tedavideki başarı şansını yükseltiyor.sigara,cinsiyet,, fiziksel aktivitenin azalması, ailede kolon kanserli yakınlarının bulunmasıBesinlerdeki yağ içeriğine, özellikle hayvansal yağ içeriğine dikkat etmek gerekiyor., bazı kanserojen maddelerin oluşmasına. Bu durum, kansere yakalanmaLiflerden fakir düşükiçerikli beslenmek deartışa neden oluyor.Tarama, kolon kanserinin ve poliplerinin erken dönemde saptanmasında önemli rol oynuyor. Bunun içinolan kişilerde herhangi bir şikayeti olmasa dahiyapılması öneriliyor. Son zamanlarda sigara, alkol kullanımı ve cinsiyete göre yapılan puanlama sistemleri baz alınarak belli kriterlere göre 50 yaş altında da tarama yapılabileceği değerlendiriliyor. Ailesinde kolon kanseri vakası bulunanların, taramayabaşlaması gerekiyor. Şikayeti olan kimselerde ise yaş sınırına bakılmadan gerekli görüldüğünde kolon kanseri için tetkikler yapılması, tedavi sürecinde olumlu etki gösteriyor.Kanserin her türünde olduğu gibi kolon kanseri de sinsi ilerliyor. Bazı hastalarda hiçbir şikayet bulgusu görülmeyebiliyor. Bu yüzden hiçbir şikayet olmasa da hastaların belli bir düzende tarama yaptırmaları gerekiyor. Bununla birlikte kanama, kabızlık, karın ağrısı , karında şişlik, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, dışkının şeklinde olan değişiklik, halsizlik yorgunluk kilo kaybı kolon kanserinin belirtileri arasında yer alıyor.Günümüzde kanserden korunmak için sağlıklı ve kaliteli beslenmek gerekiyor. Bunun için uzmanlar; ceviz, nar, koyu yeşil sebzeler, brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanasının yer aldığı krusifer sebzeler; kırmızı et yerine haftada 2-3 kez balık; tercihen somon balığı tüketilmesini öneriyor. Bunun yanında lif zengini olan lahana, pazı, hardal otu, karnabahar, brokoli, pırasa, yaban mersini, kereviz, enginar, siyah üzüm, kayısı da sıklıkla yenmesi, bağırsak sağlığını koruyor.Kolon polibini ve kanserini saptamada en güvenilir yöntemi kolonoskopi oluşturuyor. Kolonoskopi ile kalın bağırsaklar direk olarak görülüyor ve polip ya da kanser gibi lezyonlardan biyopsi alınarak tanı konulmasını sağlıyor. Dışkıda gizli kan testi, fsanal kolonoskopi, çift kontrastlı grafi gibi bazı testler de tarama olarak kullanılabiliyor. Ancak kolonoskopi kadar doğru sonuç veremiyor.