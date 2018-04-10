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  1. Antibiyotik içmek sakıncalı mı?

Bu şekli nı etkiliyor!

Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 60 yaş üzerindeki kişilerin için lerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.



Sağlıklı nin özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını azalttığı, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı.Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini kaydetti.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:29
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