



Sağlıklı beslenmenin özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını azalttığı, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı.Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini kaydetti.