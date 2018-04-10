Sağlıklı beslenmenin özellikle yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan göz rahatsızlıklarını azalttığı, yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlandı.Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini kaydetti.
Bu beslenme şekli göz sağlığını etkiliyor!
Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Etiketler: göz sağlığı , beslenme
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