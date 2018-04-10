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2 çocuğunu öldürüp, ikinci kattan atladı!

'te kayınvalidesiyle tartışıp cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu (23), oğlu Mustafa (4) ve kızı Ayşe'yi (2) bıçaklayarak öldürdükten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu, da tedaviye alındı

2 çocuğunu öldürüp, ikinci kattan atladı!

Olay, gece saatlerinde kent merkezine 29 kilometre mesafedeki Cerit Yeniyahpan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan Özlem Karacalıoğlu ile kayınvalidesi Emine Karacalıoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Zemin kattaki kayınvalidesinin evinde yaşanan tartışmanın ardından Özlem Karacalıoğlu, ikinci kattaki evine çıktı. Cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla çocukları Mustafa ve Ayşe'ye saldırdı. Çocuklarını defalarca bıçaklayan Özlem Karacalıoğlu, ardından pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa ve Ayşe kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu ise ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. servisinde tedavisi süren Özlem Karacalıoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

BABA EVDE YOKTU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Özlem Karacalıoğlu'nun eşi Cuma Karacalıoğlu'nun (29) olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:40
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