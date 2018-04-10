Antibiyotik içmek sakıncalı mı?

Merhaba. 6 aydır her sabah sersem kalkıyorum. Hanım da horlamamdan bıktı. Onun da uyumasını engelliyorum. Gündüzleri bile uyukluyorum. İlaçlar aldım ama fayda yok...

Vakit ayırıp doktora gitmelisin. Anlattığın hastalık yüksek ihtimalle uyku apne hastalığı. Burun-akciğerlerkalp- kan ile ilgili bozukluklar söz konusu olabilir. Nefes alma uyku sırasında sekteye uğrar. Tüm organların çalışması bozulur. İnme, şişmanlık, Hipertansiyon, Akciğer damarlarında yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve hatta hem bayan hem erkeklerde cinsel isteksizlik ve cinsel ilişki başarısında azalma yapabilir. Başına daha fazla çorap örmeden bu hastalığı tedavi etmeye başla. Yoksa problemin devam eder...