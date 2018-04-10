Merhaba. 6 aydır her sabah sersem kalkıyorum. Hanım da horlamamdan bıktı. Onun da uyumasını engelliyorum. Gündüzleri bile uyukluyorum. İlaçlar aldım ama fayda yok...
Vakit ayırıp doktora gitmelisin. Anlattığın hastalık yüksek ihtimalle uyku apne hastalığı. Burun-akciğerlerkalp- kan ile ilgili bozukluklar söz konusu olabilir. Nefes alma uyku sırasında sekteye uğrar. Tüm organların çalışması bozulur. İnme, şişmanlık, Hipertansiyon, Akciğer damarlarında yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve hatta hem bayan hem erkeklerde cinsel isteksizlik ve cinsel ilişki başarısında azalma yapabilir. Başına daha fazla çorap örmeden bu hastalığı tedavi etmeye başla. Yoksa problemin devam eder...
Antibiyotik içmek sakıncalı mı?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Merhaba. 6 aydır her sabah sersem kalkıyorum. Hanım da horlamamdan bıktı. Onun da uyumasını engelliyorum. Gündüzleri bile uyukluyorum. İlaçlar aldım ama fayda yok...
Etiketler: Antibiyotik
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