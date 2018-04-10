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Aşka gücü

Yazın habercisi , bağışıklığı güçlendiriyor. düşürüyor. etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor

Aşka çilek gücü
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çilek, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. 'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. İçeriğinde E vitamini ile sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da cinsel isteği tetikliyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur ve güçlendirir.
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