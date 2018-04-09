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Kaçakçılık operasyonunda "Divan-ı Humayun beratları" ele geçirildi

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait "Divan-ı Humayun beratları" ile Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çoğu sikke bin 502 tarihi eser ele geçirildi.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 11:58
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