İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait "Divan-ı Humayun beratları" ile Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çoğu sikke bin 502 tarihi eser ele geçirildi.
Kaçakçılık operasyonunda "Divan-ı Humayun beratları" ele geçirildi
Etiketler: Divan-ı hümayun , İstanbul
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