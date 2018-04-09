Deve sütüne sipariş yağıyor!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan ve litresi 65 liraya satılan deve sütü, yurt dışından da rağbet görüyor.Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden biri olan İncirliova ilçesindeki çiftlikte üretilen deve sütü, sadece yurt içine değil çeşitli ülkelere de gönderiliyor.
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