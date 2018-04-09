Hastalıklara "bir nefeste" teşhis

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bayraklı tarafından, TÜBİTAK destekli proje kapsamında, insan nefesindeki molekülleri analiz edebilen ve böylece bazı hastalıklara erken teşhis koyabilen cihaz tasarlandı.
Lazer temelli sensörlerle nefesteki molekülleri teşhis edebilen cihaz sayesinde, epilepsi, kronik böbrek hastalığı, helikobakter pilori enfeksiyonu ve uyku apnesi gibi hastalıkların erken teşhisi yapılabilecek.
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