Devletten 'muayene teşviki' müjdesi

Devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbir geliştiren Sağlık Bakanlığı, aile hekimliklerine başvuruların artması için "muayene" teşviki getiriyor.

Devlet hastanelerinin acillerine başvurmayıp önce aile hekimliklerinin acil servisine başvuran vatandaşlar, bir sonraki gün özel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katkı payı ödemeyecek. Pilot uygulama Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul'da bu yıl başlatılacak.