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  1. Mucit Mehmet

Devletten 'muayene teşviki' müjdesi

Hükümet yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. 4 ilde pilot uygulaması yapılan düzenlemeye göre devlet hastanesinin aciline başvurmayıp önce aile hekimliğinin aciline başvuran vatandaşlara, bir sonraki gün özel hastane polikliniğinde katkı payı olmayacak.

Devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbir geliştiren , aile hekimliklerine başvuruların artması için "muayene" teşviki getiriyor.

Devlet hastanelerinin acillerine başvurmayıp önce aile hekimliklerinin acil servisine başvuran vatandaşlar, bir sonraki gün özel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katkı payı ödemeyecek. Pilot uygulama Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul'da bu yıl başlatılacak.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 07:07
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