Sigarayı bırakmak için ne yapmalı?

3 aylık evliyiz. Ben gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Tabi evlenince gördüm. Şimdi kıllısın desem olmaz. Çözse çözse Nafiz Hoca çözer dediler...

İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan çekap satın al. Yani eşine iç hastalıkları çekap hediyesi ver. Çeşitli hastalıklarda bayanlar da erkek tipi kıllanma yapan hastalıklar vardır.