Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray -Adana Karayolu üzerinde denetim yapan polis, kontrol noktasında, Gaziantep'ten Sakarya'ya giden 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu..
Aksaray'da tarihi İncil ele geçirildi
Aksaray'da polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, deri üzerine işlenmiş tarihi eser özelliği taşıyan İncil ele geçirildi.
Etiketler: tarihi eser , Sakarya , Gaziantep , Tarihi incil
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