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Aksaray'da ele geçirildi

Aksaray'da polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, deri üzerine işlenmiş özelliği taşıyan İncil ele geçirildi.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray -Adana Karayolu üzerinde denetim yapan polis, kontrol noktasında, 'ten 'ya giden 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu..

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 17:34
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