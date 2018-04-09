Müdür olarak çalıştığı iş yerinde, işçilerin eşlerini telefonla arayıp, 'kocan falan çalışan kadınla samimi' benzeri dedikodu yaptığı iddia edilen kişi, işten atıldı. Antalya 3. İş Mahkemesinde işe iade davası açan müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi.
Dedikodu yapan müdüre Yargıtay'dan şok karar
Çalıştığı şirkette, işçilerin eşlerini arayarak dedikodu yaptığı ve bu şekilde eşlerin arasını açtığı iddia edilen müdür işten kovuldu. Mahkemenin işe iade ettiği müdüre Yargıtay'dan kötü haber geldi.
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