Müdür olarak çalıştığı iş yerinde, işçilerin eşlerini telefonla arayıp, 'kocan falan çalışan kadınla samimi' benzeri dedikodu yaptığı iddia edilen kişi, işten atıldı. Antalya 3. İş Mahkemesinde işe iade davası açan müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi.