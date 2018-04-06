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Günde 20 muz yedi bambaşka biri oldu

Avustralyalı öğlen ve akşam sürekli muz yiyerek bir deri bir kemik kaldı. Freelee the Banana Girl ismiyle tanınan 29 yaşındaki Leanne Ratcliffe, diyeti ve zayıflama görüntülerini sayfasına koyunca kısa sürede fenomen oldu.

Instagram'da 351 bin takipçisi olan 29 yaşındaki , her gün 20 muz yiyerek inanılmaz derecede zayıfladı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 11:27
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