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Yol Durumu
  1. Günde 20 muz yedi bambaşka biri oldu

Burçlar ne yapacak?



Şu anda Retro dediğimiz durgun dönemini yaşayan Merkür ve Jüpiter'e ek olarak Satürn ve Plüton da Retro hareketlerine başlayacak.

17 Nisan'da Satürn Retro hareketine başlıyor. Hayattan aldığımız dersler, doğum haritalarında Satürn ile ilgilidir. Satürn'ü okul müdürü gibi düşünebiliriz, bizi biraz tedirgin eden, zorlayan, disiplin ile hayatımızı daha iyi bir seviyeye çıkartmaya çalışan… Doğum haritanızdaki Oğlak vurgusuna göre konu herkese göre değişebilir, fakat sorumluluklarımızı daha ön plana alıp başarılı olmaya bizi iteceği kesin. Retro döneminde enerjisi normal rutinin dışına çıktığı için, biraz daha fazla sıkılabilir, geçmişte kapanmamış konuları tekrar değerlendirmeye başlayabiliriz. İstediğimiz gibi hareket edemediğimizi hissedip, "Hayır" demekte zorlanabiliriz. Bu süreç 7 Eylül'e kadar devam edecek.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 14:04
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