En güzel Cuma mesajları ile uzaktaki aile fertlerinizi, sevdiklerinizi mutlu edin. Perşembe akşamından itibaren Cuma mesajları ile Müslümanlar birbirlerine gönderdikleri mesajlarda İslam dininin temellerinden olan empati ve birliktelik duygusunu yaşatıyor. Camilerde Çanakkale Şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı şehitlerimize, terörle mücadele sırasında şehit düşen mehmetçiğimize, 15 Temmuz kahramanı şehitlerimize, Afrin şehitlerimize edilen dualar ulusumuzu daha güçlü kılacak ve birlikteliğimizi ebedi kılacaktır. En güzel Cuma mesajlarını takvim.com.tr olarak sizler için hazırladık.

Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Birgün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce, keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki, ömür bieer de ecel bir gün onu yakalıyıverir. Sonunda, azıksız ahıret yolculuğuna çıkmaz zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Hayırlı cumalar...

Kıyamet derdini bilseydiniz dünyaya dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Cumanız mübarek olsun...