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zayıflatıyor

Makarna zayıflatıyor
Kanada'da Saint Michael Hastanesi'nde yapılan araştırma, nın faydalarını gözler önüne seriyor. Öyle ki diyetle birlikte makarna tüketmek zayıflatıyor. 3 hafta boyunca günde 3 öğün makarna yiyen deneklerin, araştırmanın sonunda ortalama yarım kilo verdiği görülüyor.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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