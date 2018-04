Alzheimer’ın ilacı sızma zeytinyağı

kelimenin tamanlamıyla bedenimizingörevinigörüyor. Yani sağlıklı zinde birbeyin, sağlıklı bir vücut anlamınageliyor. Toplumda beyin ileilgili bilinen hastalıklarınbaşındageliyor.Genellikle yaşlılık hastalığıolarak bilinen Alzheimer , artıkgençleri de vuruyor. Ülkemizde30-40 bin arasında 65 yaş öncesibaşlayan genç Alzheimer hastasıbulunuyor. Alzheimer, meme veprostat kanserinden daha fazlakişinin ölümüne neden oluyor. Buhastalıktan korunmanın yolu dabeyni sağlıklı ve zinde tutmaktangeçiyor., herkesin kolaylıklauygulayabileceği ve sağlıklı birgelecek için önemli bilgiler veriyor...Beyin sağlığı ile beden sağlığı birbiriyle bağlantı taşıyor. Yapılan araştırmalar, hayatlarında düzenli spor yapan insanların, 70-80'li yaşlarda dahasahip olduklarını ortaya koyuyor. Çünkü spor ile birlikte akciğerler sağlıklı hale geliyor. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi beyni olumsuz etkileyen hastalık daha az görülüyor. Bu sebeple uzmanlar, her gün yarım saat yürüyüş yapmayı, imkan varsa yüzmeyi öneriyor.Yaşlı kişilerde sağlıklı bir beynin en önemli destekleyicilerinden birinin eğitim düzeyi olduğu görülüyor. Yaşam boyu beyni aktif tutmak zihinsel gerilemeyi de azaltıyor. Bu sebeple, bulmaca,gibi bellek oyunlarının yanı sıra yeni bir dil ve müzik çalmayı öğrenmek ileride yaşanabilecekSağlıklı bir beyine sahip olmanın yolu elbette soframızdan geçiyor. Akdeniz ağırlıklıİyi bir uyku, beyni dinlendiren aktivitelerin başında geliyor. Bunun içinarasında kaliteli bir uyku öneriliyor.beslenmek,korunmasını sağlıyor. Yine meyve, sebze tüketiminin yanında taze zeytinyağı tüketimi öneriliyor. Bunların yanındayapısını sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlıyor. Beyni farklı hasarlanmalardan koruyor.Araştırmalar, sigara içenlerin yüzleri ve isimleri, içmeyenler kadar iyi hatırlamadığını gösteriyor. Sigaranın direkt olarak belleği mi etkilediği ya da beyin sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon, felç gibi hastalıklara neden olduğu için mi risk oluşturduğu ise henüz bilinmiyor.Uzun yıllar, vitamin C, E ve betakaroten gibi antioksidanlanların tüketimikalmasına yardımcı ouyor ve belleği güçlendiriyor.Bilimsel çalışmalar, stres in beyin üzerindeki kalıcı etkisini ve fonksiyon kayıplarını gözler önüne seriyor. Uzun süreli stres, beyindeki korku merkezi ile öğrenme- bellek merkezi arasında ki bağlantıyı arttırıyor. Bellek ve öğrenmeyi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, beynin ön bölümündeki konsantrasyon, karar verme, neden-sonuç ilişkisini kurabilme, sosyal davranışlardan sorumlu bölgenin küçülmesine neden oluyor