Alzheimer’ın ilacı sızma zeytinyağı
Sağlıklı ve zinde bir beyne sahip olmanın yolu soframızdan geçiyor. Özellikle zeytinyağı, içeriğindeki faydalı vitaminler ile hücreleri ve damarları besliyor. Alzheimer’dan koruyor
EGZERSİZ- SPOR:
Beyin sağlığı ile beden sağlığı birbiriyle bağlantı taşıyor. Yapılan araştırmalar, hayatlarında düzenli spor yapan insanların, 70-80'li yaşlarda daha berrak bir beyne sahip olduklarını ortaya koyuyor. Çünkü spor ile birlikte akciğerler sağlıklı hale geliyor. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi beyni olumsuz etkileyen hastalık daha az görülüyor. Bu sebeple uzmanlar, her gün yarım saat yürüyüş yapmayı, imkan varsa yüzmeyi öneriyor.
ZİHİN EGZERSİZLERİ:
Yaşlı kişilerde sağlıklı bir beynin en önemli destekleyicilerinden birinin eğitim düzeyi olduğu görülüyor. Yaşam boyu beyni aktif tutmak zihinsel gerilemeyi de azaltıyor. Bu sebeple kitap okumak, bulmaca, sudoku gibi bellek oyunlarının yanı sıra yeni bir dil ve müzik çalmayı öğrenmek ileride yaşanabilecek Alzheimer hastalığı riskini azaltmayı sağlıyor.
SAĞLIKLI BESLENME:
Sağlıklı bir beyine sahip olmanın yolu elbette soframızdan geçiyor. Akdeniz ağırlıklı
İYİ BİR GECE UYKUSU
İyi bir uyku, beyni dinlendiren aktivitelerin başında geliyor. Bunun için 6-8 saat arasında kaliteli bir uyku öneriliyor.
beslenmek, beyin dokusunun korunmasını sağlıyor. Yine meyve, sebze tüketiminin yanında taze zeytinyağı tüketimi öneriliyor. Bunların yanında balık, ceviz, badem ve tam tahıllı besinler, beyin damarlarının yapısını sağlıklı ve temiz tutulmasını sağlıyor. Beyni farklı hasarlanmalardan koruyor.
SİGARA:
Araştırmalar, sigara içenlerin yüzleri ve isimleri, içmeyenler kadar iyi hatırlamadığını gösteriyor. Sigaranın direkt olarak belleği mi etkilediği ya da beyin sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon, felç gibi hastalıklara neden olduğu için mi risk oluşturduğu ise henüz bilinmiyor.
VİTAMİNLER:
Uzun yıllar, vitamin C, E ve betakaroten gibi antioksidanlanların tüketimi beynin sağlıklı kalmasına yardımcı ouyor ve belleği güçlendiriyor.
STRES:
Bilimsel çalışmalar, stresin beyin üzerindeki kalıcı etkisini ve fonksiyon kayıplarını gözler önüne seriyor. Uzun süreli stres, beyindeki korku merkezi ile öğrenme- bellek merkezi arasında ki bağlantıyı arttırıyor. Bellek ve öğrenmeyi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, beynin ön bölümündeki konsantrasyon, karar verme, neden-sonuç ilişkisini kurabilme, sosyal davranışlardan sorumlu bölgenin küçülmesine neden oluyor.
Etiketler: sağlıklı beslenme , Alzheimer , Sigara , Stres , zeytinyağı
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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