Kalbin altın kuralı
1-BESLENME PLANI OLUŞTURUN
Et, süt, tereyağı, yumurta gibi hayvansal ürünler ile çoğu hazır ve paketli ürünler doymuş yağ içerir. Bunun için kırmız et tüketimi sınırlandırılmalı, ağırlıkta yağsız tavuk ve hindi eti tercih edilmelidir. Somon, ton balığı ve sardalya gibi balıkların tüketimi artırılmalıdır.
2-EGZERSİZLER YAPIN:
Kalp atış hızını artıran 10-15 dakikalık değişik spor aktiviteleri yapılabilir. Kısa ve tempolu olmak üzere günde 2-3 kez yürüyüş yapılabilir.
3-SİGARAYI BIRAKIN:
Sigara içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Sigara bırakıldığı zaman kalp gençleşmeye ve kendini tamir etmeye başlar.
4-KAN BASINCINI DENGELEYİN:
Tansiyon değerinin 120/80 mm Hg civarında olması istenir. İdeal kolesterol seviyesi de diğer risk faktörlerine bağlıdır. Bu sayıları kontrol altında tutmak için doktorun önerdiği ilaçların kullanımı da büyük önem taşır.
5-STRES YAPMAYIN
Müzik dinleyebilir, arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle yürüyüşe çıkabilir veya meditasyon yapabilirsiniz
6-KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER:
Kalbi korumanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dyt. Ezgi Mumcu şunları öneriyor:
Balık
Kuruyemiş
Yaban mersini, çilek, kızılcık veya ahududu
Keten tohumu
Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kabak, portakal, kavun ve papaya
Ispanak
Domates
Bitter çikolata...
Etiketler: Kalp sağlığı , Stres , kalp kriz
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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